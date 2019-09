Veröffentlicht am 19. September 2019 von wwa

PRACHT – KLOSTER HASSEL – Natur-Projektwoche – Achtsamkeit im Einbund mit der Natur vom 27. September bis 05. Oktober 2019 – Wiedermal Ende September / Anfang Oktober geht’s in die Natur, in Wald und Bachaue. Freunde des Klosters laden ein, gemeinsam am Erhalt traditioneller Kulturlandschaften, wie der Birkenbach-Aue und angrenzendem Waldgebiet zu wirken. Mensch und Natur brauchen sich. Teilnahme ist auch tageweise möglich. Abendliche Klostergespräche mit Ew. Dhamma Mahatheri im Kloster Hassel begleiten die Woche. Für Mahlzeiten und Getränke sind schon Mitwirkende tätig; sie werden im Wirkungsbereich der Bachaue bereitgehalten. Anfragen und Anmeldungen gerne an das Büro: Tel.: 02682-966875 (oder Dieter Borm, 02682-969565 oder 0171 2662 831)