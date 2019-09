Veröffentlicht am 18. September 2019 von wwa

DAADEN – Workshop „futureING – Deine Zukunft als Ingenieur“ am 10. Oktober bei MUBEA in Daaden informiert vielseitig – Schülerinnen und Schüler der Oberstufe erhalten Einblicke in den Ingenieur-Beruf und Informationen zum Studium in der Region – Der von der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen und der Universität Siegen jährlich in den Herbstferien organisierte Workshop verbindet Theorie und Praxis mit spannenden Einblicken in ein regionales Unternehmen. Welche Arbeitsbereiche gibt es für Ingenieure und wie läuft ein ingenieurwissenschaftliches Studium ab? Wie unterscheidet sich das klassische Maschinenbaustudium von einem dualen Studium? Diese und weitere Fragen beantwortet der Workshop „futureING – Deine Zukunft als Ingenieur“ bei der MUBEA Tellerfedern GmbH in Daaden.

Die Mitarbeiter/innen des Lehrstuhls Werkzeugsysteme für den Fahrzeugleichtbau der Universität Siegen geben Einblick in die Inhalte des Maschinenbaustudiums und informieren über den Studienalltag an der Uni Siegen. Daneben gibt es weitere Informationen zu dualen Studienangeboten in der Region. Experimente des Instituts, die die Schüler/innen selbst durchführen können sowie eine Betriebsführung durch das Daadener Unternehmen runden den Tag ab.

Die Mubea Unternehmensgruppe ist Weltmarktführer in Bezug auf die Entwicklung und Herstellung von komplexen Automobilkomponenten, die zu einer Gewichtsreduzierung von Fahrzeugen führen und durch einen verminderten CO2-Ausstoß zu einem verbesserten Umweltschutz beitragen. Am Daadener Standort produziert das Unternehmen vor allem Industrietellerfedern und Getriebetellerfedern.

Der Workshop wird von der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen in Kooperation mit der Universität Siegen am Donnerstag, 10. Oktober, von 9.00 bis circa 14:30 Uhr bei der MUBEA Tellerfedern GmbH, Im Kirdorf 34, Daaden angeboten. Eingeladen sind alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 bis 13. Anmeldungen bei Jennifer Kothe von der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, Tel. 02681 81 3906 oder per E-mail: jennifer.kothe@kreis-ak.de. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Informationen zum Unternehmen finden interessierte Schüler/innen unter: www.mubea.de.

Foto: Wie sieht der Alltag von Ingenieuren aus? – Praktische Einblicke gibt der Workshop FutureING im Oktober bei MUBEA. Hier Eindrücke der futureING2018 bei WERIT © Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen