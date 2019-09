Veröffentlicht am 18. September 2019 von wwa

OBERLAHR – Jugendfeuerwehr legte Prüfung zur Leistungsspange in Oberlahr ab – Die Leistungsspange zählt in den Jugendfeuerwehren als höchste Auszeichnung, die man als herangehender Feuerwehrmann/frau erreichen kann. Folge dessen war die Anspannung bei den Absolventen aus den Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld am Samstag sehr hoch.

Insgesamt drei Staffeln stellten sich zur Abnahme im Sportpark in Oberlahr, in der Theorie und Praxis begutachtet wurden sowie Schnelligkeit und Fitness gefragt waren. Monatelang bereiteten sich die Teilnehmer im Alter zwischen 15 und 18 Jahren gemeinsam mit ihren Jugendwarten und Betreuern, teils mehrmals die Woche auf die Prüfung vor.

Organisiert wurde die Abnahme von Fachbereichsleiter (FBL) Tim Kölzer und Kreisjugendfeuerwehrwart (KJFw) Volker Hain. Ausrichter war die Jugendfeuerwehr Flammersfeld um den stellvertretenden Jugendwart Marcel Klein. Die zu bewältigenden Prüfungen setzten sich aus einer Staffelübung nach Feuerwehrdienstvorschrift, der Beantwortung eines Fragenkatalogs, einem Staffellauf über 1.000 Meter, Kugelstoßen sowie einer Schnelligkeitsübung zusammen. Bei letzterer muss eine Schlauchleitung über 75 Meter ohne Verdrehung in maximal 65 Sekunden verlegt werden.

Selbst der Gesamteindruck der zu prüfenden Staffel wurde bei der Abnahme berücksichtigt. Hierzu zählen neben einem geschlossenen, einheitlichen Auftreten sowie das Verhalten und das ordnungsgemäße Anmelden zu jeder Prüfung. Überwacht und abgenommen wurden diese Übungen von extra geschulten Wertungsrichtern, allesamt aus dem Kreis Altenkirchen. Laut FBL Kölzer ist die Kreisjugendfeuerwehr sehr stolz und froh, dass sie auf Wertungsrichter aus den eigenen Reihen zurückgreifen kann.

Als Abnahmeberechtigen der Deutschen Jugendfeuerwehr stand Timo Weber zur Verfügung. Vor Ort überzeugte sich auch der stellvertretende Kreisfeuerwehrinspekteur Ralf Schwarzbach sowie der stellvertretende Wehrleiter der VG Flammersfeld Raphael Jonas vom Können und der Teamwork der Teilnehmer.

Bei der offiziellen Übergabe am Mittag konnte allen Jugendlichen die Leistungsspange überreicht werden. Ein großartiges Ergebnis für die Jugendfeuerwehr im Kreis Altenkirchen. Der Dank von KJFw Volker Hain ging primär an die Jugendliche selbst. Auch den Wertungsrichtern und dem Organisationsteam der Jugendfeuerwehr Flammersfeld wurde gedankt. FBL Tim Kölzer danke ebenso den Teilnehmern, Wertungsrichtern, Zuschauern und Helfer/innen. Sichtlich zufrieden mit der Abnahme der Leistungsspange bereitete er nun die Abnahme zur Jugendflamme in den Stufen II und III am 26. Oktober in Kirchen vor. (voha) Fotos: Kreisjugendfeuerwehr