Veröffentlicht am 17. September 2019 von wwa

WERKHAUSEN – Verkehrsunfall auf der L 276 in der Gemarkung Werkhausen – drei Personen verletzt – Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr am Dienstagnachmittag, 17. September, ein 54jähriger Mann mit seinem Pkw die L 276 aus Weyerbusch kommen in Fahrtrichtung Leuscheid. In einer Rechtskurve geriet er aus bisher nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw, der mit zwei erwachsenen Personen besetzt war.

Die verkehrsunfallbeteiligten Personen wurden durch den frontalen Zusammenstoß verletzt. Sie wurden durch Kräfte des Rettungsdienstes nach der notärztlichen Erstversorgung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand, so die Polizei, wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden dürfte sich auf circa 18.000 Euro belaufen. Die Fahrbahn war für zwei Stunden komplett gesperrt. Im Einsatz waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Straßenmeisterei Altenkirchen und der Polizeiinspektion Altenkirchen. Quelle: Polizei