Veröffentlicht am 17. September 2019 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Rheinland-pfälzische CDU stark in Europa vertreten – Die beiden rheinland-pfälzischen Europaabgeordneten der CDU, Christine Schneider und Ralf Seekatz, in wichtige Positionen innerhalb der EVP-Fraktion gewählt. Am 2. Juli 2019 zogen die Edenkobenerin Christine Schneider und der Westerburger Ralf Seekatz für die CDU als Abgeordnete ins Europäische Parlament ein. Seitdem gehören sie der EVP-Fraktion an, in deren Vorstand Christine Schneider nun gewählt wurde. Ralf Seekatz wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament gewählt. Damit ist die CDU Rheinland-Pfalz in den wichtigsten innerparteilichen Gremien auf europäischer Ebene vertreten.

„Wir freuen uns sehr über das entgegengebrachte Vertrauen unserer Fraktionskollegen und die damit verbundenen neuen Aufgaben.“ so Schneider und Seekatz, „Wir werden Rheinland-Pfalz eine starke Stimme in Europa geben und uns für die Interessen der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer einsetzen!“

Die beiden Abgeordneten gehörten zuvor dem rheinland-pfälzischen Landtag an und zogen 2019 erstmals ins Europäische Parlament ein.