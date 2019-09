Veröffentlicht am 17. September 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – DRK Seniorenzentrum zu Gast in Marienstatt – Die Abtei Marienstatt ist ein Zisterzienserkloster und Wallfahrtsort in der Ortsgemeinde Streithausen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz. Sie liegt in einem Tal vier Kilometer von Hachenburg entfernt direkt an der Nister. Dieser Ort war Ziel eines Ausflugs des DRK Seniorenzentrums Altenkirchen, an dem sowohl Mieter des Service Wohnens als auch des Seniorenzentrums teilnahmen. Nach einem Besuch des Kräutergartens, einem Fotoshooting am Wasserspiel und einem ausgiebigen Besuch der Basilika, fanden sich alle im Marienstätter Brauhaus ein. Hier genoss man neben der vorzüglichen Gastfreundschaft auch die kulinarischen Genüsse, die die Küche des Hauses anbot. Alle waren nicht nur äußerst satt geworden, sondern auch glücklich und zufrieden. Ein wunderschöner Ort und ein wunderschöner Ausflug, alles hatte gepasst und wir bestimmt öfters wiederholt werden. (anar) Fotos: DRK Seniorenzentrum AK