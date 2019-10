Veröffentlicht am 21. Oktober 2019 von wwa

SEELBACH-BETTGENHAUSEN – Sitzung des Ortsgemeinderates Seelbach-Bettgenhausen – Am Montag, dem 28. Oktober 2019, findet ab 19:00 Uhr in der Henry-Hütte in Seelbach/Bettgenhausen eine öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung:

Verpflichtung der Ratsmitglieder; Ernennung des ehrenamtlichen weiteren Beigeordneten, Vereidigung und Einführung in das Amt; 3. Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 sowie Beschlussfassung über die Erteilung der Entlastung nach § 114 GemO; Beratung und Beschussfassung über den Erlass der vierten Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 08.07.2019; Planung Seniorenfeier; Beratung und Beschlussfassung über die Renovierung des Schaukelgerüstes auf dem Spielplatz; Konzept des Radwegenetzes in der Verbandsgemeinde Flammersfeld; Verschiedenes. Einwohnerfragestunde; (Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden).

Wilfried Klein Ortsbürgermeister