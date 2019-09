Veröffentlicht am 18. September 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Herbstfashion in Altenkirchen am Sonntag 29. September 2019 – Traditionelles erhalten und mit neuen, regionalen Angeboten erweitern. Unter diesem Motto hat der Aktionskreis Altenkirchen das Format der Herbstfashion 2019 aktiv weiterentwickelt. Das Ergebnis dürfen die Besucher am Sonntag, den 29. September 2019 von 11.00 bis 18.00 Uhr in Altenkirchen erleben und genießen. Neben dem verkaufsoffenen Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr hat der Aktionskreis viele Attraktionen und Stände in die Stadt locken können.

Ab 13.00 Uhr werden die Gäste auf dem Marktplatz durch Tanz- und Sportvorführungen auf der Bühne unterhalten. Es präsentieren sich die Tanzstudios „Step In“ und „Dance Point“, die Cheerleader „Heavenly Force“ sowie der „Sportclub Optimum“. Für den traditionellen Part steht die beliebte Modenschau, bei der die teilnehmenden Modehäuser ihre neue Herbst- und Winter Kollektion ab 14.30 Uhr präsentieren. Neben einer großen Autoschau im Bereich des Schlossplatzes ergänzen die Autohäuser die Modenschau mit der Präsentation jeweils eines Aktionsmodells.

Zu den Neuerungen gehört dann im Anschluss ein zweistündiger Auftritt der Jazzband Schräglage auf der Aktionsbühne. Top-Jazz aus dem Westerwald, der die Besucher zum Verweilen, Genießen und Mitmachen animieren wird. Für das leibliche Wohl ist mit vielen herbstlichen Spezialitäten bestens gesorgt. In Zusammenarbeit mit dem Unikum in Altenkirchen werden eine Reihe regionaler Marktstände in die Innenstadt kommen und ab 11.00 Uhr ihre Waren präsentieren.

Man darf gespannt sein, was es im Westerwald nicht alles gibt. Weitere Attraktion ist eine mobile Saftpresse, bei der die Besucher eingeladen sind, ihre Ernte mitzubringen und vor Ort zu köstlichem Apfelsaft umwandeln zu lassen. Eine E-Bike Teststrecke sowie eine Kinderhüpfburg runden das erweiterte Angebot der diesjährigen Herbstfashion ab. Viele kulinarische Stationen in der gesamten Stadt, attraktive Angebote des Einzelhandels sowie ein breites Unterhaltungsprogramm garantieren einen erlebnisreichen Sonntag in Altenkirchen.