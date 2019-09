Veröffentlicht am 18. September 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Von Null an“ – Kreisvolkshochschule bietet morgens neuen Englischkurs für echte und „falsche Anfänger“ an – Englisch ist die Weltsprache und wird fast überall gesprochen. Für all diejenigen, die erfolgreich Englisch lernen oder ihre noch vorhandenen geringen Englischkenntnisse ausbauen wollen, bietet die Kreisvolkshochschule in Kürze einen neuen Anfängerkurs an. Der Einsteigerkurs unter der Leitung von Ana Böhm mit Beginn am Mittwoch, 2. Oktober in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr wendet sich an Anfänger, die während ihrer Schulzeit keinen Englischunterricht hatten oder ganz geringe Vorkenntnisse mitbringen. Der Sprachkurs umfasst 12 Termine jeweils 90 Minuten. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro.

Anmeldungen oder weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon (02681) 812212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.