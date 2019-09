Veröffentlicht am 17. September 2019 von wwa

SPEYER – 10. Landesorchesterwettbewerb in Speyer – Spitze der rheinland-pfälzischen Laienorchester präsentiert sich am 26. und 27. Oktober in der Stadthalle Speyer – Zum 10. Mal findet vom 26. bis 27. Oktober 2019 der Landesorchesterwettbewerb in der Stadthalle Speyer statt, bei dem sich rheinland-pfälzische Laienmusiker aus 17 Orchestern in elf Kategorien musikalisch miteinander messen. Die Vorspiele sind öffentlich und finden am Samstag zwischen 10:30 und 17:00 Uhr und am Sonntag zwischen 11:00 und 15:30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Am Samstagabend findet ab 19:30 Uhr eine große Big Band Nacht statt, bei der vier rheinland-pfälzische Big Bands zu hören sein werden.

Neben dem Leistungsvergleich der Orchester, die sich bei einer erfolgreichen Teilnahme für den Deutschen Orchesterwettbewerb 2020 in Bonn qualifizieren können, steht auch der Begegnungsgedanke im Mittelpunkt. Hintergrund ist, dass Begegnung und Leistungsvergleich gleichermaßen dem Ziel dienen, gemeinsames Musizieren in einem Ensemble, individuelles Können und sinnvolle Freizeitbeschäftigung miteinander zu verbinden.

Die Austragung des Wettbewerbs ist öffentlich, interessierte Zuhörer sind herzlich willkommen! Für die Big Band Nacht sind ab 12. September Tickets zum Preis von 10 Euro bzw. 8 Euro ermäßigt unter www.reservix.de sowie an der Abendkasse erhältlich. Inhaber der Rheinpfalz-Card erhalten ebenfalls ermäßigten Eintritt.

Ausgerichtet wird der Landesorchesterwettbewerb vom Landesmusikrat Rheinland-Pfalz in Kooperation mit der Stadt Speyer. Ermöglicht wird der Wettbewerb durch das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, der BASF Ludwigshafen, der Kulturstiftung Speyer und der GlücksSpirale von Lotto Rheinland-Pfalz.

Programm

Samstag, 26. Oktober 2019

10:30 Sinfonisches Blasorchester Ludwigshafen

11:20 Sinfonisches Blasorchester am LMG Montabaur

12:10 Cornelius Brass (Mainz)

12:55 Brass Cats (Kaiserslautern)

14:45 Mandolinenorchester „Rietania“ Rhodt

15:30 Zupforchester Ötzingen

16:15 Pälzer Saidezerrer (Landau/Pfalz)

Große Big Band-Nacht, Samstag, 26. Oktober 2019

19:30 Track 4 Big Band (Frankenthal)

20:10 Big Band der Hochschule Kaiserslautern

21:00 Blue Note Big Band (Neustadt/Weinstraße)

21:40 Uni Big Band Kaiserslautern

Sonntag, 27. Oktober 2019

11:00 Blockflötenensemble „Klangfarbe“ (Mainz)

11:45 flautastique (Montabaur)

12:30 cantomano (Montabaur)

13:30 Kammerphilharmonie „musica viva“ (Montabaur)

14:15 Kammerorchester der Kreismusikschule Rhein-Hunsrück (Simmern)

15:00 Alba (Donnersbergkreis/ Bad-Kreuznach)

Foto: Die Kammerphilharmonie „musica viva“ vom Landesmusikgymnasium Montabaur unter der Leitung von Tobias Simon war auch beim 9. Landesorchesterwettbewerb 2015 in Kaiserslautern dabei. © Thomas Brenner