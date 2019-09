Veröffentlicht am 17. September 2019 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Personenwagen überschlug sich nach Ausweichmanöver vor Marder – Eine 59jährige Autofahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen, 17. September, schwer verletzt. Sie war in ihrem auf dem Dach liegenden Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Gegen 05:00 Uhr hatte die 59jährige die L 280 von Kirchen kommend in Richtung Niederfischbach befahren. Sie wich mit ihrem Pkw einem auf der Fahrbahn liegenden Marder aus und geriet dabei ins Schleudern. Das Fahrzeug überschlug sich und kam rechts neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Da sich die Fahrzeugtüren nicht mehr öffnen ließen, musste die Feuerwehr die verletzte Frau aus dem Pkw befreien.

Sie wurde durch den Rettungsdienst nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Marder war vermutlich von einem anderen Verkehrsteilnehmer überfahren und getötet worden. Quelle: Polizei