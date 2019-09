Veröffentlicht am 17. September 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Zumba Fitness – neue Kurse starten in Altenkirchen – Am Mittwoch, 9. Oktober gehen die beiden Zumbakurse der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen in eine neue Runde.

Zumba Fitness wurde 2001 von Alberto „Beto“ Perez gegründet und hat sich seitdem zu einer globalen Lifestyle-Marke entwickelt. Zumba verbindet Training, Entertainment und Kultur zu einem einzigartigen Tanz-Fitness-Erlebnis! Die einfach zu erlernenden Choreographien bieten ein Workout für den ganzen Körper. Geeignet für alle, die etwas für ihre Figur tun wollen, aber auf den Spaß beim Training nicht verzichten wollen und gut zu wissen: Für Zumba-Fitness muss man nicht tanzen können. Die beiden Kurse mit zehn Terminen unter der Leitung von Lisa Graben finden jeweils mittwochs in der Zeit von 16.45 bis 17.45 Uhr und 18 bis 19 Uhr in der Tanzschule „Let´s dance“ statt. Die Kursgebühr beträgt jeweils 50 Euro.

Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule, Telefon (02681) 81-2212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.