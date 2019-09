Veröffentlicht am 16. September 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Aufführungen des kreiskirchliche Musikprojekts des Oratoriums – An gleich zwei Standorten – am Samstag, 21. September 19:30 Uhr, in der Kreuzkirche Betzdorf und am Sonntag, 22. September, 17 Uhr, in der Christuskirche Altenkirchen – gibt es an diesem Wochenende Aufführungen des kreiskirchliche Musikprojekts des Oratoriums „Der Messias“ (HWV 56) von Georg Friedrich Händel. Kreiskantor Johann-Ardin Lilienthal vom Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen freut sich, nach monatelangen Vorbereitungen nicht nur auf das Erschallen des weltberühmten und oft in Film und Fernsehen zitierte „Halleluja-Chores“.

Am Oratoriums-Projekt unter der Leitung des Kreiskantors beteiligen sich zahlreiche Sänger aus dem Kirchenkreis, die sich für das Projekt seit Januar der Kantorei an der Altenkirchener Christuskirche angeschlossen haben. Neben der Kantorei wirken – über 100 Beteiligte insgesamt – auch der Schulchor des Bodelschwingh-Gymnasiums Herchen (Leitung: Holger Knöbel) sowie Kate Healey-Schmitt (Sopran), Susanna Frank (Alt), Felix Haberland (Tenor) und Rafael Bruck (Bass) und Orchester mit.

„Die kompositorische Anlage des Werks ist ein Musterbeispiel für kirchenmusikalische Verkündigung. Alle Texte stammen ausnahmslos aus der Bibel und kommentieren dabei die eschatologische Bedeutung des Messias“, hebt Kreiskantor Lilienthal hervor. Damit sich viele Menschen von diesem Projekt – sowohl singend, als auch zuhörend ansprechen lassen -, habe er die Variante des Oratoriums in deutscher Sprache ausgewählt.

Dass das Oratoriums-Projekt quasi auch sein Abschieds-Projekt im Kirchenkreis Altenkirchen werden könnte, war dem jungen Kirchenmusiker bei seinen ersten Planungen in 2018 noch nicht vor Augen. Um sich beruflich zu verändern, wird er den Kirchenkreis Ende Oktober verlassen. Mit einem Orgel-Bläser-Konzert am 27. Oktober in Wissen wird er sich noch „offiziell“ verabschieden (lassen), aber der „Messias“ wird sein letztes „Großwerk“ vor Ort sein.

Im Januar 2017 trat der mittlerweile 30jährige Lilienthal seinen Dienst im Kirchenkreis Altenkirchen an und folgte damals auf Kreiskantor Alexander Kuhlo.

Eintrittskarten für die Aufführungen des „Messias“ – die u.a. auch von der Kirchenkreis-Stiftung gefördert werden – zum Preis von 15 Euro (ermäßigt für Schüler/Studenten 8 Euro) sind im Vorverkauf in den beiden Gemeindebüros der Kirchengemeinden Betzdorf (Gontermannstraße 26 – 02741 2 22 31) und Altenkirchen (Stadthallenweg 16 – 02681 80 08 40) erhältlich.