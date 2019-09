Veröffentlicht am 16. September 2019 von wwa

NEUWIED – Migrationsbeirat verabschiedet sich – Der bisherige Beirat für Migration rührte in den vergangenen Jahren in vielen Töpfen. Kein Wunder also, dass sich das scheidende Gremium mit einem gemeinsamen Essen verabschiedet. Gemeinsam zu kochen, gehört zu einer beliebten Aktion des Beirats für Migration. Diesmal gab es Speisen aus dem Heimatland von Belinda Walther, die künftig aus Zeitgründen nicht mehr kandieren wird. Neueinsteigerin ist eine junge Frau aus Brasilien, die seit kurzem in der Deichstadt wohnt. Der Beirat ist ein wichtiges Beratungsgremium für Stadt und Migranten.

23 Prozent der Einwohner Neuwieds haben einen Migrationshintergrund, das sind rund 15.000 Neuwieder Bürgerinnen und Bürger. Fast die Hälfte davon ist jünger als 27 Jahre. 44,4 Prozent aller Neuwieder unter sechs Jahren sind laut dieser Statistik Doppelstaatler oder Ausländer. Die Vertretung dieser Gruppierung liegt dem Beirat genauso am Herzen, wie Sprachförderung, Seniorenarbeit und gestalten des gesellschaftlichen Miteinanders. Mit Spannung erwartete werden die anstehenden Beiratswahlen am Sonntag, 27. Oktober 2019. Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner haben dann die Möglichkeit, auf viele Fragen kommunaler Integrationspolitik Einfluss zu nehmen. (mabe) Fotos: M. Becker