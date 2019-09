HAMM – Kreisliga Männer VfL Hamm : HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler II 28:19

Veröffentlicht am 16. September 2019 von wwa

HAMM – VfL Hamm – Handball – Kreisliga Männer VfL Hamm : HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler II 28:19 – Die Hämmscher Herren gewinnen im ersten Saisonspiel. – Die Vorbereitung zeigte auf, dass viel möglich ist, wenn die Mannschaft kommunikativ und aktiv zusammenarbeitet. Dies nahm man sich für das erste Saisonspiel auch vor. In der Abwehr klappte dies auch meistens, so dass man wenig bei den Gästen zuließ. Wenn doch ein Spieler auf das Tor warf, war der an diesem Tag überragende Daniel Schmitz stets zur Stelle und brachte die Gegner teilweise zur Verzweiflung. Im Angriff klappte jedoch sehr wenig von dem, was man in der Vorbereitung eingeübt hatte. Man passte sich dem Tempo der Gegner an und spielte teilweise einen haarsträubenden Harakiri Handball, was dazu beitrug, dass man sich nicht vom Gegner absetzen konnte. Erst im Verlauf des Spiels schaffte man es durch Tempoverschärfungen klar das Spiel für sich zu entscheiden. Es bleibt noch eine Menge Arbeit aber die Einstellung und Stimmung stimmte, wie auch gegen Wissen, beim letzten Vorbereitungsspiel.

Es trafen: Adrian Scherkenbach (1), Dennis Schrage (6), Bernhard Aberfeld (2), Erik Kaziszyn (2), Silvio Kerkau (7), Christian Schumacher (2), Julian Schmidt (2), Thomas Renji (2), Florian Kuklik (3), Nico Förster (1) (Vereinsbericht) Foto: VfL Hamm