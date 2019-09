Veröffentlicht am 16. September 2019 von wwa

BAD NEUENAHR-AHRWEILER – Motorradfahrer schwer verletzt – Am Samstag, 14. September 2019 gegen 18.22 Uhr kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Köln zwischen den Anschlussstellen des AD Sinzig und des AD Bad-Neuenahr-Ahrweiler zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kradfahrers. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 42jährige Motorradfahrer aus Köln aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Pkw auf und stürzte. Hierdurch zog er sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu, und wurde in ein nahegelegenes Krankhaus eingeliefert. Am Krad, dem Pkw und an der Schutzplanke entstand Sachschaden von insgesamt circa 7.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Köln musste während der Unfallaufnahme und Bergung rund 45 Minuten voll gesperrt werden, es entstand ein Rückstau von circa sechs Kilometer.