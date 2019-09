Veröffentlicht am 15. September 2019 von wwa

DERNBACH – Glückliches Ende einer Personensuche in Dernbach – Ein glückliches Ende nahm eine groß angelegte Personensuche in Dernbach. Im dortigen Seniorenheim wurde am Samstagabend, 14. September gegen 22 Uhr ein 86jähriger dementer Mann vermisst. Die informierte Polizei setzte auch einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera ein. Als die Person gegen Mitternacht noch nicht gefunden war, wurden die Feuerwehren Dernbach und Puderbach zu Unterstützung alarmiert.

Unter Führung der Feuerwehr wurden zunächst der Nahbereich und das Dernbachtal fußläufig abgesucht. Daneben wurde die Drohne mit Wärmebildkamera der Feuerwehr Berod angefordert. Nach rund einer Stunde wurde die Person in hilfloser Lage im Wald entdeckt. Der Mann war gestürzt und kam nicht mehr alleine auf die Füße. Die Puderbacher Responder waren mit vor Ort, versorgten den Mann und übergaben ihn an das DRK. Nachdem keine Verletzungen festgestellt werden konnten, durfte der Mann zurück in das Seniorenheim. Die Drohne aus Berod kam nicht mehr in den Einsatz. Die Feuerwehren waren mit 30 Kameraden von Ort.