BIRKEN-HONIGSESSEN – Traditionelles Herbstfest des MGV „Sangeslust“ Birken Honigessen – Männergesangverein lädt alle zum Herbstfest am Sonntag, den 06. Oktober 2019 um 11.00 Uhr in das Pfarrheim ein. Für das leibliche Wohl ist mit bayrischen Speisen und einem Kuchenbuffet der Sängerfrauen wie immer bestens gesorgt. Es unterhält in den Pausen das Duo Schneeweißchen und Rosenrot in feschen Dirndl, sowie neben den Gastgebern, der MGV Eintracht Morsbach, Kirchenchor Cäcilia Birken Honigsessen, MGV „Glück Auf“ Steckenstein, MGV Helden, MGV Wendershagen, Frauenchor Breitscheidt, MGV Kausen. Zu dem geselligen Beisammensein ist jeder herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.