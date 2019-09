Veröffentlicht am 14. September 2019 von wwa

HORHAUSEN – Seniorenakademie der Pfarrei Horhausen feiert Erntedank am Mittwoch 9. Oktober – rund um die Kartoffel – „Danke für die reiche Ernte!“; unter dieser Überschrift steht das Erntedankfest der Seniorenakademie der Pfarrgemeinde Horhausen am Mittwoch, 9. Oktober ab 15 Uhr im Kaplan-Dasbach-Haus. Auf dem Programm stehen besinnliche und heitere Gedanken zum Herbst, Gesang und Vorträge. Das Schwerpunktthema lautet: „Rund um die Kartoffel“. Als besonderer Gast steht diesmal wieder Heimatforscher Albert Schäfer (Willroth) auf der KDH-Bühne mit seinem bebilderten Vortrag: „Die Kartoffelernte früher“. Auch einen Erntedanktisch werden die Senioren wieder im Foyer des Kaplan-Dasbach-Hauses aufbauen. Zum Auftakt gibt es den obligatorischen Kaffee und Kuchen. Weitere Infos erteilt Vorsitzender Rolf Schmidt-Markoski, Tel. 02687/929507. Archivfoto: Albert Schäfer

Foto: An die Kartoffelernte in früheren Zeiten wird Heimatforscher Albert Schäfer (Willroth) erinnern. Das Foto zeigt eine Kaffeepause auf dem Kartoffelfeld in früheren Jahren.