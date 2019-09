Veröffentlicht am 14. September 2019 von wwa

HORHAUSEN – Tagesausflug der Horhauser Seniorenakademie führt nach Bendorf und zu den Schönstätter Marienschwestern in Vallendar – Der Tagesausflug der Horhausener Seniorenakademie führte nach Bendorf und Vallendar zu den Schönstätter Marienschwestern. „Täglich pilgern Menschen aus aller Welt zum ‚Urheiligtum‘, der Mitte Schönstatts als marianischem Wallfahrtsort wie auch der Apostolischen Bewegung von Schönstatt, zu der über 20 unabhängige Gemeinschaften gehören“, informierte Rudi Lamerz (Vorbereitungskreis) im Bus auf der Fahrt nach Bendorf, zur ersten Station des Ausfluges. In Bendorf hatten die gut gelaunten rund 50 Seniorinnen und Senioren Gelegenheit, den Schmetterlingspark und das Schloss Sayen zu besichtigen. Die Mittagspause fand im Berghotel Rheinblick statt. Der herrliche Ausblick ins Rheintal begeisterte die Gruppe. Am Nachmittag stand der Besuch der Pilgerzentrale in dem Wallfahrtsort Schönstatt auf dem Programm. Dort wurden die Senioren von einer Wallfahrtsschwester sehr herzlich begrüßt. Besucht wurde auch die Anbetungs- und Dreifaltigkeitskirche in Bergschönstatt und das dortige das Gründergrab. Nach der Stärkung mit Kaffee und Kuchen erfolgte die Rückfahrt nach Horhausen und alle waren der Meinung: „Ein schöner und erlebnisreicher Tag, der uns in guter Erinnerung bleiben wird“. Foto: Seniorenakademie

Foto: Höhepunkt der Tagesfahrt der Seniorenakademie war der Besuch der Schönstätter Marienschwestern in Vallendar/Schönstatt. Dort stellte sich die Gruppe zum Erinnerungsfoto auf.