Veröffentlicht am 14. September 2019 von wwa

NEUWIED – „Neuwied erschmecken“ auf dem Feierabendmarkt am Donnerstagabend,12. September, macht Pause. Die Idee der Ausschussmitglieder Gastronomie, des Netzwerkes Innenstadt einen Feierabendmarkt unter dem Motto „Neuwied erschmecken“ zu veranstalten, hat auch bei der vorerst für dieses Jahr letzten Auflage großen Zuspruch erfahren. Es hat sich inzwischen bei den Menschen in der Deichstadt herum gesprochen, dass man hier an der langen Tafel, auf gemütlichen Sofas und an Stehtischen Freunde und Bekannte, sowie prominente Gesichter treffen und sich prächtig bei kulinarischen Spezialitäten und gutem Wein, aus regionalem Anbau amüsieren kann. Für einige Neuwieder, besonders aus den Vororten, ist der Markt inzwischen ein Muss geworden. Kann man sich doch hier mal in zwangloser Runde über dies und jenes austauschen und unterschiedlichste Menschen treffen.

Unter den Gästen auch Bürgermeister Michael Mang mit seiner Frau Ina. Die beiden hatten erst letzte Woche Freitag im Rathaus den Bund fürs Leben geschlossen. Auch der neue Intendant des Schlosstheaters Lagos Wenzel schaute vorbei. Er konnte sich für 40 Jahre Schlosstheater und seinen persönlichen 40. Geburtstag gratulieren lassen. Hochzufrieden mit der Entwicklung sind auch die Damen vom Stadtmarketing, die zum Abschied schwarze Werbebleistifte verteilen, damit der Markt bis zum Anfang der Saison 2020 in Erinnerung bleibt. Auch diesmal spielte das Wetter bei spätsommerlichen Temperaturen, jenseits der 22 Grad wieder mit und der Platz vor dem historischen Neuwieder Rathaus hatte sich bis zum Ladenschluss, ordentlich gefüllt. Jahreszeit bedingt geht nun die Veranstaltungsreihe vorerst zu Ende, um im Frühjahr mit den ersten warmen Sonnenstrahlen wieder neu durchzustarten. Zeit für das Neuwieder Stadtmarketing neue Ideen zu entwickeln und weitere regionale Anbieter zu finden, um das Angebot für die Besucher auch weiterhin vielseitig und ansprechend zu präsentieren. (mabe) Fotos: M. Becker