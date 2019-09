Veröffentlicht am 14. September 2019 von wwa

NEUWIED – Statt zahlreicher Trauungen neue Standesbeamtin ernannt – Es gibt Daten, die bei Hochzeitspaaren sehr beliebt sind – zum Beispiel der 09.09.. Auf dem Standesamt in Neuwied wurde an diesem Tag allerdings wie an jedem Montag nicht geheiratet und trotzdem sagte eine „Ja“ und freute sich tierisch. Erna Erbert (Mitte) erhielt an diesem Tag ihre Ernennungsurkunde aus den Händen von Bürgermeister Michael Mang und ist jetzt stolze Standesbeamtin. Froh über die Hilfe bei der Ausstellung von Urkunden jeglicher Art ist auch ihre stellvertretende Amtsleiterin Michaela Mohr.