KREIS ALTENKIRCHEN – An der Volkshochschule werden Sie „Xperte“ – zertifizierte Computerschulung zur Tabellenkalkulation wird in neuer Form angeboten – In Kürze startet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen wieder die zertifizierten Xpert EDV-Kurse. Der Xpert Europäische Computerpass befähigt zum kompetenten Umgang mit den gängigen Anwenderprogrammen im Microsoft Office-Bereich. Er ist ein modulares Lehrgangs- und Prüfungssystem, das aus acht Modulen besteht. Jedes schließt mit einer europaweit einheitlichen freiwilligen Prüfung ab, für die ein Zeugnis vergeben wird.

Ab Dienstag, 24. September in der Zeit von 18 bis 21.15 Uhr wird nun das Lehrgangsmodul „Tabellenkalkulation mit Excel“, das insgesamt 12 Termine umfasst, nochmals in Altenkirchen angeboten. Der EDV-Kurs vermittelt den Teilnehmenden anhand typischer Beispiele und vieler Übungen praxisbezogene Kenntnisse zu den Standardfunktionen eines modernen Tabellenkalkulationsprogramms. Themen sind unter Anderem: Aufbau und Bedienung des Programms, Markieren von Zellen und Bewegen in den Tabellen, Dateneingabe (Texte, Zahlen, AutoAusfüllen), Eingabe und Kopieren von Formeln oder das Gestalten und Layouten von Tabellen. Das neue Kursformat sieht hierbei sechs Präsenztermine in der Volkshochschule vor sowie sechs Lerneinheiten am heimischen PC: Die neue VHS-Cloud macht das Lernen in diesem Kurs flexibel, unabhängiger von Zeit und dem Ort. Die Kursleitungen können regelmäßig über die Cloud erreicht werden.

Die Kursgebühr beträgt 230 Euro, je nach den individuellen Voraussetzungen kann eine staatliche Förderung über die Bildungsprämie die Kursgebühr halbieren. Interessenten können sich an die Kreisvolkshochschule unter Telefon (02681) 81-2212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de wenden.