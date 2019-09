Veröffentlicht am 13. September 2019 von wwa

WOLDERT – Indisches Springkraut – Der Landtagsabgeordnete Sven Lefkowitz informierte sich bei Erwin Velten vor Ort in Woldert über das Indische Springkraut. Das Indische Springkraut zählt zu den sogenannten Neophyten und ist eine invasive Pflanze, die sich unkontrolliert stark verbreitet, wie beispielsweise auch der Riesen-Bärenklau.

Naturschützer sehen diese Pflanzen als sehr kritisch an, da sie die heimischen Gewächse stark verdrängen und der Tierwelt nicht oder nur sehr begrenzt als Futterpflanzen zur Verfügung stehen. Erwin Velten beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Thema der invasiven Pflanzen und der Bekämpfung des Springkrauts in der Verbandsgemeinde Puderbach und wurde dadurch überregional bekannt. Aufgrund dieser detaillierten Informationen stellte Sven Lefkowitz nun eine konkrete Anfrage an das Ministerium für Umwelt in Mainz, um von dort die Bewertung, Strategien und mögliche Handlungsschritte zu erfahren.

Foto: Erwin Velten (rechts) und Sven Lefkowitz (links) im Gespräch zum Problem mit dem Indischen Springkraut.