Veröffentlicht am 13. September 2019 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Kürbiswettbewerb am 13. Oktober 2019 – Ab sofort werden die Anmeldungen zum Kürbiswettbewerb beim 1. Erntefest in der Pfarrgemeinde St. Elisabeth, Birken-Honigsessen telefonisch von Simon Wunderlich 0163 4451169 und Lennart Demmer 0160 90346156 angenommen. Die Juroren kommen in der Zeit vom 06. bis 12. Oktober 2019 vorbei, um sich den noch wachsenden Kürbis anzuschauen. Der Kürbis muss dann vom Eigentümer am 13. Oktober zur Wertung in das Pfarrheim gebracht werden. Anmeldeschluss ist der 06. Oktober 2019.