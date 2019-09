Veröffentlicht am 17. September 2019 von wwa

NEUWIED – Am Sonntag, 22. September auf Raiffeisens Spuren wandeln – Der Genossenschaftsgründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen feierte nicht nur im vergangenen Jahr seinen 200. Geburtstag, sondern er lebte und arbeitete auch lange in Heddesdorf. Am Sonntag, 22. September, widmet sich eine Führung der Tourist Information seinem Schaffen und Wirken in Neuwied. Um 14 Uhr ist Treffpunkt am Raiffeisendenkmal gegenüber dem Roentgen-Museum. Von dort führt der Weg gemeinsam mit einer ausgebildeten Raiffeisen-Botschafterin vorbei an prägnanten Gebäuden in Heddesdorf, zum Beispiel der ehemaligen Druckerei, seinem Wohnhaus und dem Bürgermeisteramt, zu denen es viel zu erzählen gibt, auch wie Raiffeisen als Privatperson war. Den Abschluss bildet der Besuch seines Grabes auf dem Friedhof Sohler Weg.

Eine Anmeldung für die Führung ist nicht erforderlich. Erwachsene zahlen vier Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahren zwei Euro. Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Information unter Telefon 02631 802 5555.