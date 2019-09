STEIMEL – Verkehrsunfall an der Einmündung K 140 auf die L 265 – vier Personen verletzt

Veröffentlicht am 12. September 2019 von wwa

STEIMEL – Verkehrsunfall an der Einmündung K 140 auf die L 265 – Eine 18jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die K 140 und beabsichtigte auf die L 265 in Richtung Lautzert aufzufahren. Eine 41jährige Frau befuhr mit ihrem PKW die L 265 aus Lautzert kommend in Richtung Steimel Beim Einbiegen in die L 265 übersah die 18jährige den herankommenden PKW und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurden beide Fahrerinnen und ihre beiden Beifahrer verletzt. Sie wurden nach der notärztlichen Erstversorgung mit RTWs in die Krankenhäuser Altenkirchen und Neuwied gebracht. Die Schadenshöhe wird von der Polizei mit circa 15.000 Euro angegeben. Quelle: Polizei