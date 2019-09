KIRCHEN – Auffahrunfall auf der B 62

Veröffentlicht am 12. September 2019 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall auf der B 62 – Bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen, 11. September, in Kirchen entstand leichter Sachschaden. Ein 53jähriger Mann hatte mit seinem Pkw die Bundesstraße 62 in Richtung Siegen befahren. In Höhe des Nettomarktes bremste eine vorausfahrende 50jährige Frau ihren Pkw aufgrund eines querenden Kleintiers ab. Der 53jährige fuhr auf und es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Quelle: Polizei