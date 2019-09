Veröffentlicht am 12. September 2019 von wwa

ETZBACH – Sportverein und Schule kooperieren in Etzbach – Seit Beginn des neuen Schuljahres können die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Etzbach von einer Kooperation zwischen ihrer Schule und der SSG Etzbach profitieren. Mit dem Start der Ganztagsschule wurde hierzu eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben.

Ziel der Kooperation ist es, die Zusammenarbeit zwischen Sportverein und Schule zu fördern. Ein wichtiger Baustein der Kooperation sind zwei Ballsport- bzw. Bewegungs-AGs, welche die SSG über ihre Übungsleiterin Britta Berkau in der nachmittäglichen Betreuung der Schule anbietet.

Die enge Zusammenarbeit ist für beide Seiten eine Win-win-Situation, was Schulleiter Volker Hasselbach und SSG-Vorsitzenden Julian Schröder freut. Durch die Kooperation erweitert die Schule ihr Angebot im Rahmen der Ganztagsschule und der Verein kann bei den Kindern frühzeitig für die verschiedenen Angebote im Vereinsleben werben.

„Gerade im Jugendbereich hatten wir in den letzten Jahren erhebliche Probleme, in den verschiedenen Altersklassen überhaupt Mannschaften stellen zu können“, berichtet Julian Schröder. „Wir erhoffen uns natürlich, dass durch die Kooperation das ein oder andere Kind zum Volleyballsport findet.“

Auch außerhalb der Kooperation wurden hierfür weitere Maßnahmen ergriffen. So wird seit kurzem wieder ein Training für acht- bis zwölfjährige angeboten. Das Training findet immer freitags in der Zeit von 18:30 bis 20:00 Uhr in der Großsporthalle Hamm/Sieg statt. Interessierte Kinder sind zu einem Schnuppertraining herzlich willkommen.

Foto: (v.l.): Schulleiter Volker Hasselbach, SSG-Übungsleiterin Britta Berkau, SSG-Vorsitzender Julian Schröder