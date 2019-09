Veröffentlicht am 12. September 2019 von wwa

NEITERSEN – Neiterser Senioren am Rhein unterwegs – Mit 54 Teilnehmern starteten die Neiterser Senioren (Ü70) zu ihrem diesjährigen Tagesausflug. Der Bus brachte sie bei schönstem Reisewetter auf die Festung Ehrenbreitstein. Von dort konnte man eine tolle Aussicht auf die Stadt Koblenz, das Deutsche Eck, und den Zusammenfluss von Mosel und Rhein genießen. Mit der modernen Kabinenseilbahn ging es hinunter ins Rheintal. Nach einem kurzen Spaziergang über die Rheinpromenade bestiegen die Neiterser Senioren das Fahrgastschiff „La Paloma“ und fuhren den Rhein hinauf bis nach Braubach, vorbei an zahlreichen Burgen. An Bord gab es für die Reiseteilnehmer Kaffee und Kuchen.

Nach der Rückkehr nach Koblenz fuhr der Bus wieder Richtung Heimat. Mit einem Abendessen im Restaurant „Heisterholz“ in Hemmelzen fand dieser Ausflugstag einen schönen Abschluss. (hokl) Foto: OG Neitersen

Foto: An der Rheinpromenade in Koblenz stellte sich die Neiterser Reisegesellschaft zum Gruppenfoto auf.