Veröffentlicht am 12. September 2019 von wwa

BETZDORF – CDU-General Gerd Schreiner besuchte heimische Parteizentrale – Antrittsbesuch im Kreis Altenkirchen: Der neue Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU, Gerd Schreiner, MdL, aus Mainz, besuchte die Kreisgeschäftsgeschäftsstelle der heimischen Union in der Betzdorfer Wilhelmstraße, wo er von Repräsentanten der CDU und den Kreisvorsitzenden Michael Wäschenbach, MdL, empfangen wurde. Der Besuch von Gerd Schreiner erfolgte im Rahmen seiner #DASWICHTIGSTEISTDERMUT TOUR 2019. Er besucht derzeit nach und nach alle Kreisverbände im Land, um sich ein Bild von der jeweiligen Organisation vor Ort zu machen und die Mitarbeiter der CDU in den Geschäftsstellen persönlich zu treffen. Beim Austausch in Betzdorf war mit CDU-Kreistagsfraktionssprecher Dr. Josef Rosenbauer auch einer von Schreiners Vorgängern als Generalsekretär der Landes-CDU mit von der Partie. Man diskutierte die Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen, vom Ortsverband bis zum Bund und untersuchte Effizienzpotenziale. (gakö) Foto: CDU

Foto: Antrittsbesuch des CDU-Generals in Betzdorf: (von links) CDU-Kreisvorsitzender Michael Wäschenbach, MdL, CDU-Mitarbeiterin Gaby Kölschbach, Generalsekretär Gerd Schreiner, MdL, die neue CDU-Landtagsabgeordnete Jessica Weller und Dr. Josef Rosenbauer, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion.