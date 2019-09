Veröffentlicht am 12. September 2019 von wwa

PRACHT – Neueröffnung des Mehrgenerationenplatzes in Wickhausen – Der Kinderspielplatz in Wickhausen war in die Jahre gekommen. Im Jahr 1994 hatten auf dem Gelände in der Talstraße in Wickhausen fleißige Helfer einen Spielbereich für die Kinder aufgebaut. Nach 25 Jahren haben es wieder einige Helfer geschafft in Eigenleistung und mit Unterstützung von Fördermitteln einen neuen attraktiven Spielplatz in Verbindung mit einem Mehrgenerationenplatz aufzubauen. Dieser soll nun offiziell am Freitagvormittag, 13. September 2019 ab 10:30 Uhr eröffnet werden.

Im Rahmen einer Feierstunde soll dieser schöne attraktive Freizeitbereich für Kinder und Erwachsene seiner Bestimmung übergeben werden. Die Kindergartenkinder aus Pracht werden da sein, ebenso werden die fleißigen Helfer dabei sein. Ortsbürgermeister Udo Seider würde sich sehr freuen, wenn noch weitere Kinder, Eltern/Großeltern und Bürger an der Feierstunde teilnehmen würden. (udse) Foto: OG Pracht