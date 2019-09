Veröffentlicht am 11. September 2019 von wwa

DIERDORF – Kfz-Außenstelle Dierdorf am 12. September geschlossen – Die Kreisverwaltung Neuwied teilt mit, dass die Außenstelle Dierdorf der Kfz-Zulassungsstelle am Donnerstag, 12. September 2019 geschlossen bleibt. Die Hauptstelle in Neuwied, Wilhelm-Leuschner-Straße 9 ist von 7.3o bis 16.oo Uhr und die Außenstelle in Asbach von 8.oo bis 11.3o Uhr geöffnet.