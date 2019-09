Veröffentlicht am 11. September 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Workshop „Tänze aus aller Welt“ in Altenkirchen – Am Samstag, 21. September bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen nachmittags den Workshop „Tänze aus aller Welt“ an. Tanzen macht Spaß, ist gesund für den Körper, Geist und Seele und bringt neue Kontakte und Lebensfreude. In diesem Workshop lernen die Teilnehmenden internationale Tänze wie beispielsweise den griechischen Sirtaki, die russische Korobushka, eine rumänische Hora oder der israelischen Palmentanz. Bei diesen Kreis- und Paartänzen braucht man weder Vorkenntnisse noch einen Partner und niemand muss Bedenken haben etwas falsch zu machen. In erster Linie kommt es auf die Freude und die Geselligkeit an, die im tänzerischen Miteinander entsteht.

Der Kurs unter der Leitung von Iris Heise findet von 15 bis 18 Uhr im Mehrzweckraum der Kreisvolkshochschule statt. Die Kursgebühr beträgt 25 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon (02681) 812212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.