Veröffentlicht am 11. September 2019 von wwa

PRACHT – Gemeinsame Apfelernte beginnt am Samstag, den 21. September in Pracht – Wie bereits in den vergangenen Jahren sollen die Apfelbäume der Ortsgemeinde Pracht zu Gunsten der Kindergartenkinder in Pracht abgeerntet werden. Entlang der Gemeindewege gibt es mittlerweile über 100 gemeindeeigene Apfelbäume, die eine relativ gute Ernte versprechen.

Geerntet wird am: Samstag den 21. September 2019 von 10:00 bis circa 13:00 Uhr, Donnerstag, den 26. September 2019 von 15:00 bis circa 18:00 Uhr und Samstag, den 28. September 2019 von 10:00 bis circa 13:00 Uhr. Treffpunkt ist immer der Festplatz in Pracht.

Helfer sind herzlich willkommen, ebenso können auch privat geerntete Äpfel zur Unterstützung der Aktion bei der Ortsgemeinde abgegeben werden. In der Straße „Zum Bergwinkel Nr. 15“ wird eine Sammelstelle eingerichtet.

In der Zeit vom 16. bis 28. September können dort die Äpfel abgegeben werden. Anmeldung bei Friedhelm Seelbach Tel. Nr.: 0160 94677283. Die geernteten Äpfel werden in die Kelterei gefahren und gegen Apfelsaft eingetauscht. Dieser wird an die Kinder in der Kindertagesstätte „Zur Wundertüte“ in Pracht übergeben. Ortsbürgermeister Udo Seidler würde sich über eine gute Beteiligung freuen, damit auch in diesem Jahr der Ernteeinsatz reibungslos durchgeführt werden kann.