Veröffentlicht am 11. September 2019 von wwa

PRACHT – Einladung zur Seniorenfeier der Gemeinde Pracht am 9. Oktober 2019 – Die Ortsgemeinde Pracht lädt alle Frauen und Männer der Gemeinde ab dem 70. Lebensjahr und jene, die in diesem Jahr ihr 70. Lebensjahr vollenden, mit ihren Partnern, zur diesjährigen Seniorenfeier am Mittwoch den 9. Oktober ein. Die Feier beginnt um 15:00 Uhr im Hotel Fischer „Auermühle“ in Hamm.

Wie auch in den vergangenen Jahren werden Kaffee und Kuchen gereicht, auch ein Abendessen wird nicht fehlen. Ortsansässige Vereine Pracht werden im Verlauf des Nachmittags und Abend unsere Feier verschönern. Ebenso sind weitere Attraktionen geplant. Zu Beginn der Seniorenfeier wird pro Teilnehmer eine Gebühr von zehn Euro erhoben.

Um die Feier zu organisieren wird um Anmeldung bis 1. Oktober 2019 gebeten. Anmeldung beim Ortsbürgermeister Udo Seidler Tel. Nr.: 67245, Mobil: 01701850952 oder über E-Mail: udoseidler@t-online.de oder bei dem Beigeordneten Maik Kentnofski Tel. Nr.: 01702110341