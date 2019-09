Veröffentlicht am 11. September 2019 von wwa

ALSDORF – Drei Personen bei Verkehrsunfall in Alsdorf schwer verletzt – Am Mittwochmorgen, 11. September, wurden bei einem Verkehrsunfall in Alsdorf drei Personen schwer verletzt. Eine 29jährige Frau hatte mit ihrem Pkw die Hauptstraße aus Richtung Grünebach kommend in Richtung Betzdorf befahren. Im Bereich einer leichten Rechtskurve kam sie aus ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte ungebremst, frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Der 60jährige Fahrer des Transporters, sein 55jähriger Beifahrer und die 29jährige Unfallverursacherin wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und dürften Totalschaden sein. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf circa 8.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei