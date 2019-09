MAINZ – Dr. Jan Bollinger (AfD) lädt zur Informationsfahrt in den Mainzer Landtag am 19. September

Veröffentlicht am 11. September 2019 von wwa

MAINZ – Dr. Jan Bollinger lädt zur Informationsfahrt in den Mainzer Landtag am 19. September – Der Neuwieder Landtagsabgeordnete Dr. Jan Bollinger (AfD) lädt interessierte Bürger am 19. September zum Besuch in den Mainzer Landtag ein. Diese kostenfreien Tagesfahrten werden zudem am 23. Oktober und 13. November 2019 angeboten. Die Bürger erhalten dabei Gelegenheit, an öffentlichen Landtagssitzungen teilzunehmen. Am 19.September ist nach einer Stadtrundfahrt mit dem Gutenberg-Express durch das schöne Mainz ein gemeinsames Mittagessen geplant. Nach dem Landtagsrundgang können sich die Teilnehmer im Plenum über die politische Arbeit vor Ort informieren und ein Informationsgespräch mit Dr. Bollinger rundet den Tag ab.

Dazu Dr. Jan Bollinger: „Ich lade Sie ein, mitzuerleben, wo und wie für Sie in Rheinland-Pfalz Politik gemacht wird. Ob im Plenarsaal oder in Ausschüssen – es ist spannend zu sehen, wie Politik in der Praxis aussieht. Danach nehme ich mir Zeit für Ihre Fragen und Themen. Am 19. September 2019 haben wir noch einige Plätze frei. Interessenten sollten sich schnell melden, da die Plätze erfahrungsgemäß begehrt und schnell vergeben sind. Bis bald in Mainz!“

Das Programm für den 19.September 2019: Abfahrt mit dem Bus um 08.00 Uhr in Neuwied, Programm in Mainz von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr mit Stadtrundfahrt, Mittagessen im Restaurant, Landtagsrundgang, Teilnahme am Plenum, und Informationsgespräch mit Dr. Jan Bollinger. Ankunft in Neuwied zwischen 19.30 und 20.00 Uhr.

Vorläufiges Programm für den 23.Oktober und 13.November 2019: Abfahrt mit dem Bus um 08.00 Uhr, Programm in Mainz von 10.30 Uhr bis 18.15 Uhr mit Stadtrundfahrt, Mittagessen im Restaurant, Landtagsrundgang, Plenarsitzung im Landtag und Informationsgespräch mit Dr. Jan Bollinger. Ankunft in Neuwied um 20.00 Uhr. Interessenten melden sich bitte über Telefon: 02631-9390715 oder E-Mail: info@jan-bollinger.de an.