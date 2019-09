Veröffentlicht am 11. September 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Hej och välkomna! Kreisvolkshochschule Altenkirchen bietet Sprachkurs „Schwedisch für Anfänger“ an – Am Montag, 23. September startet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den neuen Sprachkurs „Schwedisch für Anfänger“.

Zielgruppe sind all diejenigen, die im nächsten Urlaub ein wenig schwedisch verstehen und auch sprechen möchten. Die Lernschwerpunkte liegen im Erlernen von Begrüßung und Verabschiedung sowie ersten kleinen Dialogen, die bei der Bewältigung von Urlaubs- und Alltagssituationen hilfreich sein können, und natürlich auch die dafür erforderlichen Regeln der Sprache. In Einzel- und Gruppenübungen werden Alltags- und Urlaubssituationen geübt sowie nützliche Redewendungen gelernt, um „mitreden“ zu können. Außerdem vermittelt der Kurs Wissenswertes über Kultur und Traditionen in Schweden.

Der Kurs mit insgesamt 12 Terminen findet unter der Leitung von Svenja Hellinghausen ab dem 23. September jeweils montags in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt bei acht Teilnehmenden 60 Euro. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon (02681) 81-2212 sowie per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.