Veröffentlicht am 10. September 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Segeltour mit der „Greta“ Hatzfeld auf der Nordsee – Am Sonntagabend startete die Klasse 10.5 der August-Sander-Schule Altenkirchen, mit den Betreuern in ein atemberaubendes Abenteuer. Ein Segelturn auf der Mare Marieke aus dem Jahre 1880. Schon das Einschiffen, von der Kaimauer über eine schmale Planke in das zwei Meter niedriger liegende Schiff, erforderte besonderen Wagemut. Nachdem die Kojen gestürmt und der erste Hunger gestillt waren, ließen man den Abend mit Gesellschaftsspielen ausklingen. Früh morgens, nach einem ausgiebigen Frühstück mit Vla und Hagelslag, wurden die Segel gehisst und es ging raus aufs „offene“ Wattenmeer.

Die ersten zwei Tage hatten die Altenkirchner traumhaftes Segelwetter mit steifen Briesen. Da sie jedoch mit starkem Gegenwind zu kämpfen hatten, mussten sie mit anstrengenden Wendemanövern kreuzen, um das erstes Ziel TERSCHELLING zu erreichen.

Dort hatten sie kurz Zeit, den Hafen unsicher zu machen und sich mit Proviant einzudecken. Mit ein bisschen Übung fiel der zweite Segeltag, das Ziel war VLIELAND, dann schon nicht mehr all zu schwer. Somit hatten sie auch ausreichend Zeit den erschöpften Gliedern und schwieligen Händen eine Auszeit zu gönnen. Am dritten Tag kam es wie es sein sollte, es kam zu einer festgefahrenen Situation. Man ließ sich auf dem Wattenmeer trockenfallen. Diese Gunst der Stunde nutzten die Schüler/innen für eine ausgiebige Wattwanderung mit dem Erforschen einiger Meeresbewohner. Besonders spannend empfand man die Robben, Krebse und Wattwürmer. Einige von ihnen ließen es sich nicht nehmen eine kostenlose Spa – Behandlung in Form einer Fisch – Pediküre in Anspruch zu nehmen. Bevor die Flut das Schiff wieder freigab, nutzen sie die malerische Kulisse für ein unvergessliches Klassenfoto. Den letzten Stop verbrachten man auf TEXEL, einer wunderschönen Insel, auf der eine ausgiebige Fahrradtour gemacht wurde und sie die Seele baumeln lassen konnten. Das letzte Mal Segel setzen und dann ging es leider auch schon wieder zurück in den Heimathafen HARLINGEN. Die Klasse bedankte sich bei ihren Betreuern Wienke und Finken sowie bei der Familie Iserlohe und Busfahrer Walter Simon. (Text + Foto: Klasse 10/5 August-Sander-Schule Altenkirchen)