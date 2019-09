Veröffentlicht am 9. September 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – LandFrauen fahren nach Essen – Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus! Der LandFrauenverband Frischer Wind bietet am Mittwoch, 01. Juli 2020 eine Tagesfahrt zum Deutschen LandFrauentag nach Essen an. LandFrauen aus Ost und West, aus Süd und Nord kommen zusammen, um den Tag im lebhaften Austausch zu verbringen. Veranstaltungsort ist die Gruga-Halle. Für ein abwechslungsreiches Programm sorgt der örtliche LandFrauenverband. Der Kartenverkauf startet in Kürze. Die Eintrittskarte kostet 20,00 Euro und muss bei der Anmeldung sofort bezahlt werden. In den einzelnen Bezirken werden für die Fahrt Busse eingesetzt. Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Für die weiteren Planungen wird um verbindliche Anmeldung bis 27. September bei den jeweiligen Bezirksvorsitzenden gebeten. Gerne können Sie sich bei der Geschäftsstelle unter 02747/912134 informieren. (hk)