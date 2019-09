Veröffentlicht am 9. September 2019 von wwa

KIRCHEN – „Feuer frei“, die Rock- und Rammstein-Fanparty in Kirchen – Am 28. September 2019 steigt in Kirchen-Wehbach die Veranstaltung „Feuer frei“, die Rock- und Rammstein-Fanparty in der Lagerhalle Scholz Gerüstbau. Initiator Guenter Weber, alias DJ guenter stand in Kirchen-Wehbach zum ersten Mal am DJ Pult im legendären Bikers Inn von wo aus seine Karriere als DJ startete. Als Resident DJ und Konzertveranstalter bekannt aus dem Meyer in Siegen (u.a. Unheilig, Combichrist, Diary Of Dreams u.v.m), bundesweit gebucht in allen Metropolen und Clubs der Republik, sowie im Ausland (USA, UK, Schweiz). Aber auch zu finden auf Aftershowpartys für In Extremo (Wahre Jahre), Schandmaul, WGT, Mera Luna oder auch Metaltörn auf dem Rhein. Die Idee zu „Feuer frei“ entstand in Magdeburg in der Factory und in der Rockfabrik Nürnberg, wo aus einer simplen Party ein Konzept entstand, das so einmalig ist und den Besuchern etwas nicht Alltägliches bietet. Ganz klar steht hier der Focus auf den Exportschlager aus Deutschland – RAMMSTEIN. Eine Mischung aus Visuell und Akustik und einbinden von Feuer frei. Als Specialguest wurde Mariya Savellyeva alias DeWeirdo für den Abend verpflichtet. Die aus Berlin kommende gebürtige Ukrainerin, Feuerspielerin und Artistin, performt seit Jahren auf großen Events wie dem Wacken, Mera Luna und dem WGT. Eine einzigartige Kombination von dem Spiel mit dem Feuer, Tanz und Erotik reist das Publikum mit und macht jede Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis.