Veröffentlicht am 9. September 2019 von wwa

BOPPARD – BOA allein in Boppard unterwegs – Ein Mitarbeiter der SV Boppard sichtet am Sonntagnachmittag, 08. September, gegen 16:00 Uhr eine ungewöhnliche Schlange, eventuell ein Python, in Boppard, im Mühltal, Höhe Kyffhäuser Weg. Eine Streife wurde angesprochen und diese übersendete die Fotos der PI Boppard. Da es offensichtlich keine einheimische Schlange war, wurden die Bilder einem Schlangenkundler, der über das Tierheim Koblenz ermittelt wurde, übersandt. Der erkannte eine weibliche BOA Constrictor. Es handelt sich dabei um eine Würgeschlange, deren Bisse aber sehr schmerzhaft sind. Zufälligerweise war ein Schlangen besitzender Kollege der PI II Koblenz mit dem Zug in Richtung Boppard unterwegs, der sich bereit erklärt mit der FFW Boppard, dem Mitteiler und zwei Beamten auf die Suche nach dem Tier zu gehen. Um 18.25 Uhr wurde die BOA durch den schlangenkundigen Kollegen entdeckt und eingefangen. Da die Schlange nicht vom Tierheim Koblenz übernommen werden konnte, wurde sie durch die Streife nach Polch zu einer „Auffangstation“ gebracht. Die Stadt Boppard, als Fundbehörde, wurde über die Maßnahmen informiert.