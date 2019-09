Veröffentlicht am 8. September 2019 von wwa

GEBHARDSHAIN – Fahrer unter Alkoholeinfluss – Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen, 08. September 2019, gegen 01:20 Uhr in der Betzdorfer Straße in Gebhardshain wurde bei einem 46jährigen Fahrer eines PKW Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei