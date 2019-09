Veröffentlicht am 8. September 2019 von wwa

WAHLROD – Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Wahlrod – In der Nacht zum Sonntag, 08. September, brannte in Wahlrod eine landwirtschaftliche Lagerhalle vollständig ab. Gegen 00.48 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei von der Leitstelle Montabaur über einen Brand in der Ortslage Wahlrod informiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das Landwirtschaftliche Anwesen, eine Lagerhalle, bereit im Vollbrand. Die Feuerwehr ist aufgrund von vorhandener Glutnestern weiterhin im Einsatz. In der Lagerhalle befanden sich ausschließlich Stroh- und Heuballen. Der Sachschaden beläuft sich ersten Einschätzungen der Polizei auf circa 70.000 Euro. Die Brandursache ist unklar. Quelle: Polizei