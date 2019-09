Veröffentlicht am 7. September 2019 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfall beim Einparken in Mudersbach – Am Freitagvormittag, 06. September 2019, gegen 10:25 Uhr beabsichtigte ein 57jähriger Autofahrer in der Poststraße in Mudersbach am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Hierbei touchierte er einen geparkten PKW und verursachte Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Quelle: Polizei