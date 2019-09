Veröffentlicht am 8. September 2019 von wwa

BETZDORF – Mann wird von vier Angreifern in Betzdorf zusammengeschlagen – Am Rande des Betzdorfer Schützenfestes wurde am Samstagmorgen, 07. September 2019, gegen 01:30 Uhr in der Martin-Luther-Straße ein 25jähriger Mann von vier unbekannten Angreifern zusammengeschlagen und auf dem Boden liegend getreten und im Gesicht verletzt.

Bei den Angreifern soll es sich um junge, ausländisch aussehende Männer gehandelt haben. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Betzdorf unter der Telefonnummer 02741/9260 oder per Email unter pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei