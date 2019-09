Veröffentlicht am 8. September 2019 von wwa

BETZDORF – Schlägerei zwischen mehreren Personen am Busbahnhof in Betzdorf – Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen kam es am Samstagmorgen, 07. September 2019, gegen 02:25 Uhr vor einem Lokal am Betzdorfer Busbahnhof. Hierbei wurden mehrere Personen verletzt, zwei junge Frauen mussten dem Krankenhaus Kirchen zur weiteren Behandlung zugeführt werden.

Aufgrund der ersten Erkenntnisse der Polizei, kam es zwischen verschiedenen Personengruppen zu einem Streit, der dann in der Auseinandersetzung mündete. Die Aufhellung des Sachverhaltes gestaltete sich, aufgrund des Alkoholisierungsgrades der anwesenden Personen, als schwierig. Quelle: Polizei