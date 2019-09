Veröffentlicht am 8. September 2019 von wwa

BETZDORF – Schlägerei am Rande des Schützenfestes in Betzdorf – Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen kam es am frühen Samstagmorgen, 07. September 2019, an einem Bierrondell in der Martin-Luther-Straße. Hier fiel eine 23jährige, alkoholisierte Frau zunächst durch aggressives Sozialverhalten gegenüber anderen Gästen auf.

Schließlich schlug sie auf den Wirt des Rondells ein und riss einer Bedienung an den Haaren. Zudem schaltete sich der ebenfalls alkoholisierte und aggressiv auftretende Lebensgefährte der Angreiferin ein. Weitere umherstehende Personen hatten daraufhin ebenfalls Auseinandersetzungen miteinander. Selbst beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte die Situation kaum beruhigt werden, da die Grundstimmung der zumeist alkoholisierten Personen hoch aggressiv war. Eine weitere Eskalation konnte jedoch verhindert werden. Quelle: Polizei