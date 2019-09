Veröffentlicht am 7. September 2019 von wwa

DAADEN – Zusammenstoß mit einem Reh auf der K 110 – Zu einem Wildunfall kam es am Samstagmorgen, 07. September 2019, gegen 01:30 Uhr auf der Kreisstraße 110 in der Gemarkung Daaden. Der Fahrer eines Seat befuhr die K 110 in Richtung Oberdreisbach, als ihm ein Reh vor das Fahrzeug lief. Der Zusammenstoß endete für das Reh tödlich, am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Quelle: Polizei